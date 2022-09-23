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Konya haberleri: Konya'da silahını temizleyen kişi kendini vurdu

3. Sayfa Haberleri

Konya haberleri: Konya'da silahını temizleyen kişi kendini vurdu

Konya haberine göre Konya'da evinde silahını temizlerken kendini kasığından vuran kişi hastanelik oldu.

Konya'da evinde silahını temizlerken kendini kasığından vuran kişi hastanelik oldu.

Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Mürşitpınar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde ruhsatlı silahını temizleyen T.Ç. kendini kazayla kasığından vurdu. İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mürşitpınar Selçuklu Konya 3. Sayfa Haberler

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