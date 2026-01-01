Beyşehir'de yeni yılın ilk kavgasında 5 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde aileler arasında yaşanan yeni yılın ilk kavgasında 5 kişi yaralandı.

Olay, Hacıakif Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bir şahsın alkollü vaziyette eve geldiği esnada etrafa küfür ve hakaretlerde bulunması üzerine yaşanan tartışma taraflar arasında kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, aralarında tartışmayı ayırmaya çalışan 1 kişinin de olduğu öğrenilen 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yaşanan gerginlik ve kavgayı daha da büyümeden yatıştırırken, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KONYA