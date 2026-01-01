Haberler

Beyşehir'de yeni yılın ilk kavgasında 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Beyşehir'de aileler arasında çıkan kavgada beş kişi yaralandı. Olayda, alkollü bir şahsın etrafa hakaret etmesi üzerine tartışma başladı ve kargaşa çıktı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde aileler arasında yaşanan yeni yılın ilk kavgasında 5 kişi yaralandı.

Olay, Hacıakif Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bir şahsın alkollü vaziyette eve geldiği esnada etrafa küfür ve hakaretlerde bulunması üzerine yaşanan tartışma taraflar arasında kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, aralarında tartışmayı ayırmaya çalışan 1 kişinin de olduğu öğrenilen 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yaşanan gerginlik ve kavgayı daha da büyümeden yatıştırırken, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KONYA

