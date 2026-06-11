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SUV aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

SUV aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ayşenur Can (27), hızlı olduğu belirtilen SUV tipi aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da karşıdan karşıya geçen yaya SUV tipi aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Yeni Sille Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde karşıya geçmeye çalışan Ayşenur Can'a (27), hızlı olduğu belirtilen sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 BFH 622 plakalı SUV tipi araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle uzun süre sürüklenen Ayşenur Can olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşenur Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ayşenur Can'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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