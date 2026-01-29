Haberler

Tüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu

Güncelleme:
Konya'nın Selçuklu ilçesinde, 70 yaşındaki Ömer A. evinde tüfeğini temizlerken kazara kolundan yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Konya'da evinde tüfeğini temizlemeye çalışırken kazara kendini vuran yaşlı adam kolundan yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Ağaç Seven Sokak üzerindeki 4 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairesinde eşiyle birlikte yaşayan 70 yaşındaki Ömer A., tüfeğini temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
