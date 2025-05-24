Konya'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Karapınar ilçesinde virajı alamayan otomobil, yol kenarındaki beton direğe çarptı. Kazada sürücü Fatih Üngör olay yerinde hayatını kaybetti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde virajı alamayarak yol kenarındaki beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Karapınar ilçesi Yassıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Üngör (49) idaresindeki 42 AHH 520 plakalı Opel marka otomobil yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazanın şiddetiyle araçta ağır hasar oluşurken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü Fatih Üngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Üngör'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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