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Konya'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Süleyman Arslan hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kuzukuyusu-Kutören yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.S. idaresindeki 68 KF 035 plakalı tır ile Süleyman Arslan'ın kullandığı 42 AZB 867 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Süleyman Arslan olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından Süleyman Arslan'ın cansız bedeni otomobilde sıkıştığı yerden çıkarılarak Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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