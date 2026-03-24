Konya'da trafik kazası: 5 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar Ereğli Kara yolu ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli'den Karapınar istikametine seyir halinde S.E. idaresindeki 20 ASG 251 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen K.S. yönetimindeki 01 DT 691 plakalı çekiciye bağlı yarı römorkun sol arka kısmına çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı