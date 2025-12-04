Haberler

Kontrolden çıktı, ağaca çarptı, alev aldı

Kontrolden çıktı, ağaca çarptı, alev aldı
Güncelleme:
Konya'nın Selçuklu ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil refüjdeki ağaca çarparak durdu. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralanırken; araçta küçük çaplı yangın çıktı.

  • Konya'da bir otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı ve küçük çaplı yangın çıktı.
  • Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
  • Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kaza sonrası araçta küçük çaplı yangın çıkarken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat Kavşağı istikametinden Otogar istikametine seyir halinde olan henüz sürücüsünün ismi belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkması sonucu refüjdeki ağaca çarparak durabildi.

AĞACA ÇARPTI, ALEV ALDI

Araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi araçtan kaza sırasında fırlayarak ağır yaralandı. Sürücü ise diğer sürücüler tarafından araçtan çıkartılırken araçta küçük çaplı yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Araçta çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekiplerinin incelemesi sırasında trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan aracın yoldan kaldırılması sonrası trafik normale döndü.


Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
