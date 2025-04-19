Konya'da Trafik Kazası: 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Konya'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden çocuğun babası gözyaşları içinde, "Bu bir kaza değil, cinayet. Ciğerim yandı" diyerek yürekleri dağladı.

Kaza, geçtiğimiz perşembe günü saat 16.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Keçeciler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fetih Caddesi istikametinden Başak Caddesi istikametine seyir halinde olan ehliyetsiz olduğu öğrenilen 17 yaşındaki M.K. idaresindeki 42 AYZ 760 plakalı Audi marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Kemal Taha Keskin ile 13 yaşındaki F.Ö.'ye çarptı. Kazada çocuklardan Kemal Taha Keskin olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan F.Ö. ambulansla Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. F.Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü M.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, çocuklardan birinin hayatını kaybettiği, birinin ağır yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına da yansıdı.

"Ciğerimi yaktılar benim, dalımı, kolumu kırdılar"

Kazada hayatını kaybeden Kemal Taha Keskin'in babası Adem Keskin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuştu. Keskin, 3 çocuğundan birini kazada kaybettiğini ve tarifsiz bir acı yaşadığını anlatarak, "Bunun bir tarifi yok. Rabbim 'isyan etmezsen mükafatım var' dermiş bizlere. Biz isyan etmedik, inşallah etmemişizdir. Canımız çok acıdı, ciğerimiz yandı ama kamuoyunda şöyle bir şey var. Trafik kazasıdır, cezaevinde yatar, 6 ay sonra milletin acısı denince çıkar, ben bunun olmasını istemiyorum. Bu artık trafik kazası değil, bence bu cinayettir. Ciğerimi yaktılar benim, dalımı, kolumu kırdılar. Kemal'imle ben hayaller kurardım, mühendis olacaktı, çok akıllıydı. Okulun en iyi sınıfındaydı, dereceleri vardı. Çok akıllı bir çocuktu. Vatanına, devletine, milletine yetiştiriyordum ben onu aslan gibi. Ama bir tane 17 yaşında bir çocuğu salıp böyle olayların olması yaktı bizi. İnsanlar yatıp da 6 ay sonra cezaevinden salındıkları zaman bunun bir şey olmuyormuş gibi bir can gitmemiş gibi sanki bir yalandan bir şeymiş gibi yapılmasını istemiyorum. Bu bir cinayettir. Benim çocuğuma çarptılar, benim ciğerimi kopardılar. Diğer insanların da ciğeri yanmasın" diye konuştu. - KONYA