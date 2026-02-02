Haberler

Yoldan çıkan lüks araç şarampole devrildi: 3 yaralı

Yoldan çıkan lüks araç şarampole devrildi: 3 yaralı
Güncelleme:
Seydişehir'de meydana gelen trafik kazasında bir otomobil devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralıların ıslanmaması için bir vatandaşın şemsiye tutması dikkat çekti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananların ıslanmaması için bir vatandaşın sağlık ekipleri gelene kadar şemsiye tutması ise yürekleri ısıttı.

Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir-Beyşehir Çevreyolu üzerinde meydana meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.N.A. idaresindeki 06 EHJ 253 plakalı BMW marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan U.C.A ve E.K. yaralandı. Yaralıların ıslanmaması için bir vatandaşın şemsiyesini yaralıların üzerine tutması ise yürekleri ısıttı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
