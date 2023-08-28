Konya'da Tartıştığı Eşini Tüfekle Öldüren Zanlı Tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir tartışma sonucunda eşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı. Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde tartıştığı eşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, 26 Ağustos Cumartesi günü Salli Başkaya (63) ile eşi İklime Başkaya (61) arasında Türkmen Mahallesi'ndeki evlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Salli Başkaya, eşine av tüfeğiyle ateş etti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde İklime Başkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Salli Başkaya, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.