Üye Girişi
Haberler

Konya'da Tabelalara Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Hüyük ilçesinde, kontrolsüz bir şekilde seyir halinde olan otomobil, yol kenarındaki tabelalara çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tabelalara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Isparta- Konya Karayolu üzerinde Çukurkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim Yazar (40) idaresindeki 42 VU 870 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tabelalara çarptı. Kazada otomobil içerisine sıkışan sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Selim Yazar, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulans ile Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Yazar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Selim Yazar'ın Hüyük Devlet Hastanesinde temizlik personeli olarak çalıştığı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hüyük Konya Yerel Haberler Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Keşan Belediyesi hangi parti? Keşan Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? 21 Nisan Pazar Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 21 Nisan Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 19 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 21 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 21 Nisan dün gece deprem mi oldu? ALES SINAVI SAAT KAÇTA? ALES sınavı ne zaman başlıyor, bitiyor? ALES sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? ALES Sınavı kaç dk? ALES sınavı ne kadar, kaç saat sürüyor? 21 Nisan Pazar ALES sınav süresi! Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 21 Nisan Pazar hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Survivor 3. eleme adayı Aleyna oldu! 21 Nisan Survivor'da eleme adayları kimler? Resmi Gazete bugün (21 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 23 Nisan Etkinlikleri ve Konserleri: İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı festivali nerede olacak? 23 Nisan'da kim konser verecek? Survivor'da Aleyna eleme aday mı oldu? Survivor'da 3. eleme adayı Aleyna mı oldu? Survivor'da potaya kim girdi? Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? 20 Nisan Survivor eleme adayları kimler?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title