Silahlı kavganın altından kaza ve sosyal medya atışması çıktı

Konya'nın Karatay ilçesinde iki grup arasında sosyal medya üzerinden gelişen atışmalar sonucunda çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli polis tarafından yakalandı.

Konya'da iki grup arasında sosyal medyada yazılı atışmaların ardından çıkan silahlı kavgada 1 kişi vuruldu. Kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 26 Ocak Pazartesi günü merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.S. ile İ.Y. ve H.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda aracın dışında bekleyen İ.Y., aracın çarpması sonucu ayağından yaralandı. Polis ekipleri tarafından müdahale edilen olay sonrası taraflar hakkında adli işlem yapıldı.

Sosyal medya atışması kanlı bitti

İlk olayın ardından taraflar arasındaki gerginlik sosyal medya üzerinden devam etti. Karşılıklı tehdit ve hakaret içerikli paylaşımların ardından, geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde Saraçoğlu Mahallesi'ndeki kıraathaneye kırmızı renkli bir araçla gelen 13 adet suç kaydı olan 26 yaşındaki H.İ. husumetli olduğu 5 suç kaydı olan 25 yaşındaki İ.Y.'yi yanında bulunan tabancayla ateş ederek yaraladı. Şüpheli, saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Karatay Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından H.İ. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
