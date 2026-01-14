Korkutan araç yangınına esnaftan hızlı müdahale

Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, olay yerindeki esnafın müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Hacıarmağan Mahallesi Lütfullah Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde hareket halinde olan bir otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı gören sürücü ise aracını durdurarak dışarı çıktı. Yangının büyümeye başlaması üzerine çevredeki dumanı fark eden çevredeki bir esnaf ise yangın tüpüyle hemen yardıma koştu. Vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kısa süreli paniğe neden olan olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Araçta çıkan yangına müdahale eden esnaf Hasan Soylu, "Aracın sürücüsü kadındı, korkmuştu sürücüyü hemen uzaklaştırdık. Vatandaşlık görevimiz olan yangın tüpüyle aracı söndürdük. Daha sonra ise aracı boş bir yere doğru ittik. Şehrin tam merkezinde oldu olay olay, büyümeden hemen müdahale ettik. Sürücü çok korkmuştu olay sonrası çekici ile aracını da götürdü. Müdahale etmeseydik araç tamamen yanardı büyümeden söndürdük" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KONYA