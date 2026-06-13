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Kulu'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Kulu'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
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Konya'nın Kulu ilçesinden işçileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinden işçileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinden Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesine bir tavuk çiftliğinde çalışan işçileri akşam vardiyasına götürmek üzere yola çıkan Z.E. idaresindeki servis minibüsü, Kulu-Karakeçili yolu üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan işçilerden Davut Yalçın (45) hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'i Kulu Bölge Devlet Hastanesine, 2'si Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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