Haberler

Yumruk, tokat ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga kamerada

Yumruk, tokat ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Altınekin ilçesindeki sanayi sitesinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'nın Altınekin ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Konya'nın Altınekin ilçesi sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine tekme tokat saldırdı. Kavga anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kalabalık grubun 3 kişiyi tekme ve yumruklarla darp ettiği, zaman zaman ise uzaklaşıp yeniden saldırdığı görüldü.

Öte yandan, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran ile anlaşmada ikinci aşamaya geçildi

İsrail'in saldırıları devam ederken Trump'tan bir mesaj daha geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya bu Türk taraftarı konuşuyor! Yüzünü boyamasının nedeni ortaya çıktı

Dünya onu konuşuyor! Yüzünü boyamasının nedeni ortaya çıktı
Silivri soruşturmasında rüşvet itirafı: Belediye başkan yardımcısına 380 bin dolar verdim

CHP'li bir belediyeyle ilgili daha rüşvet itirafı! İşte verilen para

Fenomen dizide ölen karakter için lokma döktürdüler

Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü
Dünya Kupası'nın sürprizi bahisçiyi yıktı! 1 milyon dolar bir anda buhar oldu

Dünya Kupası'nda olmaz denilen oldu! 90 dakikada servetini kaybetti

Dünya Kupası'nda olay görüntü! Uruguaylı yıldızlar köpeklerle arandı

Sözün bittiği yer! Yorumu size bırakıyoruz
Yıldız Tilbe'den 'Siyonist kocamı dövmeye kalktı' iddiasına yanıt

"Siyonist kocamı dövmeye kalktı" iddiasına Yıldız'dan yanıt
Dua Lipa'nın eşinin sırtındaki izler dikkat çekti

Ünlü şarkıcı balayında! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı