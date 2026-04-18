Traktör ile ilaçlama makinesi arasına sıkışan çiftçi hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde park halindeki traktörü ile ilaçlama makinesi arasında sıkışan 65 yaşındaki çiftçi Helim Kutlu, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, park halindeki traktörü ile ilaçlama makinesi arasına sıkışan çiftçi hayatını kaybetti.

Olay, Aşağı Karaören Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle park halinde bulunan traktörü ile ilaçlama makinesi arasında sıkışan Helim Kutlu (65), ağır yaralandı. Kazayı fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kutlu, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaşlı adam, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

