Konya'da Otomobil Direğe Çarptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da Otomobil Direğe Çarptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Konya'da Otomobil Direğe Çarptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu sürücü Fatih Üngör hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'da otomobil direğe böyle çarptı: 1 ölü

KONYA - Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Karapınar ilçesi Yassıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Üngör idaresindeki 42 AHH 520 plakalı Opel marka otomobil yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazanın şiddetiyle araçta ağır hasar oluşurken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü Fatih Üngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Üngör'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülülerde; otomobilin hızla beton direğe çarpması, çarpmanın etkisi ile direklerde bulunan tellerin parlaması yer alıyor.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAHRİ MİTHAT KORKUSUZ - 3.Sayfa
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