Konya'da Otobüs Kazası: 1 Ölü, 26 Yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen otobüs kazasına ilişkin Konya Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Konya Valiliği'nin X hesabından yapılan açıklamada, "06.06.2025 günü saat 05.00 sıralarında Adana-Konya yolu Ereğli ilçemiz sınırlarında yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 26 vatandaşımız yaralanmış, 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Kaza ihbarının alınmasının ardından bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiş olup, yaralı vatandaşlarımız hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Meydana gelen kaza ile ilgili tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi. - KONYA