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Konya'da Okulda Silahlı Saldırı: Öğretmen Yaralandı

Konya'da Okulda Silahlı Saldırı: Öğretmen Yaralandı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde Kutören İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Cihan Güçlü, okulda silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın engelli bir öğrencinin ağabeyi olduğu belirtildi. Güçlü, sırtı, kasık ve sol bacağından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

KONYA'nın Ereğli ilçesi Kutören İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Cihan Güçlü (41), okulda uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Kutören Mahallesi'ndeki Kutören İlkokulu'nda meydana geldi. Sınıf öğretmeni Cihan Güçlü, okulda silahlı saldırıya uğradı. Engelli bir öğrencisinin ağabeyi Kerem K., tabanca ile 3 el ateş ettiği Güçlü, sırtı, kasık ve sol bacağından yaralandı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan Güçlü, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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