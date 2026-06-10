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Konya'da müstakil evde yangın paniği

Konya'da müstakil evde yangın paniği
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın, çevrede paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar oluştu, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da tek katlı müstakil evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre saat 15.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Mustafa Dağıstanlı Caddesi üzerindeki tek katlı müstakil evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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