Konya'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi Köprübaşı Camisi'nin yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.O. idaresindeki 42 ASR 494 plakalı motosiklet ile M.A.'nın kullandığı 42 BUR 43 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA