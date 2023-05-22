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Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Konya'nın Kulu ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Ankara- Konya Karayolu Olof Palme Bulvarı Kırkahvesi Atatürk Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.U. yönetimindeki 42 CGR 24 plakalı minibüs ile M.E.C. idaresindeki 42 MC 129 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanmazken, araçta bulunan Suriye uyruklu 5'i çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Konya 3. Sayfa Haberler

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