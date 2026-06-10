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Konya'da mayıs ayında polis bölgesindeki kazalarda 3 kişi öldü

Konya'da mayıs ayında polis bölgesindeki kazalarda 3 kişi öldü
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Konya'da mayıs ayında polis bölgesinde meydana gelen bin 556 trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, bin 143 kişi yaralandı. Yılın ilk 5 ayında ise toplam 12 ölüm, 4 bin 736 yaralanma kaydedildi.

Konya'da mayıs ayında polis bölgesinde bin 556 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, bin 143 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nca Mayıs Ayı Trafik İstatistik Bülteni yayınlandı. Buna göre Konya'da polis ekiplerinin sorumluluk bölgesinde mayıs ayında toplam bin 556 kaza meydana gelirken, bunlardan 744'ü ölümlü-yaralamalı, 812'si maddi hasarlı kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken, bin 143 kişi yaralandı.

Konya'da bu yılın ilk 5 ayında ise polis sorumluluk bölgesinde 3 bin 131 ölümlü-yaralamalı, 4 bin 34 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 12 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 736 kişi yaralandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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