Kunduracıda kavga: 1 kişi bıçaklandı

Konya'da bir kunduracıda çalışan işçiler arasında çıkan kavgada yabancı uyruklu bir kişi bacağından bıçaklandı. Olay sonrası kaçan saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, saat 12.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi 10673. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan kunduracıda çalıştığı öğrenilen yabancı uyruklu E.E.A., henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıs, E.E.A.'yı bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinin ardından kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
