Konya'da komşular arasında silahlı kavga! Biri mezara diğeri hapse

Konya'da komşular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların konuştuğu kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Divanı Kebir Sokak'ta komşu oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ercüment Atçı ve Hasan Lorascan silahla yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ercüment Atçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YARALININ DURUMU AĞIR

Hasan Lorascan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla Volkan P. ve babası Sadık P, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.