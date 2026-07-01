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Ağaçtan su kanalına düşen şahıs yaralandı

Ağaçtan su kanalına düşen şahıs yaralandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağacın dalı kırılan 53 yaşındaki Y.B., yaklaşık 4 metre yükseklikten boş su kanalına düşerek yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağacın dalının kırılması sonucu yaklaşık 4 metreden su kanalına düşen adam yaralandı.

Olay, Seydişehir ilçesi Bostandere Mahallesi Ilıcak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendine ait bahçede kiraz toplamak için ağaca çıkan Y.B. (53), bastığı dalın kırılması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten boş su kanalına düştü. Y.B.'nin düştüğünü gören yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla düştüğü kanaldan çıkarılan yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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