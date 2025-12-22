Haberler

Konya Polisinden kaçak silah operasyonu: 100 tabanca ele geçirildi

Konya'da polis ekipleri kargo gönderisi içerisindeki çelik kasalarda 100 ruhsatsız tabanca buldu. Operasyon devam ederken, silahları gönderen ve alacak şüphelilerin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

Konya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kargo gönderisi içerisindeki çelik kasalara gizlenmiş 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, kentteki bir kargo firmasına teslim edilen 4 kolide şüphe üzerine arama yaptı. Aramada, kolilerin içerisindeki çelik kasalara zulalanmış 100 ruhsatsız tabanca ve şarjör bulundu. Polis ekipleri, silahları gönderen ve teslim alacak şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. - KONYA

