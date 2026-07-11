Karapınar'da kamyon ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.E. idaresindeki 42 L 0766 plakalı kamyon, M.B. yönetimindeki 51 ADU 220 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan D.K., A.İ.G., H.E. ve S.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı