Konya'da Kadın Cinayeti: Zanlı Gözaltına Alındı

Konya'nın Karatay ilçesinde birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı gözaltına alındı.

Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde dün akşam yaşanan olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı N.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

N.G. operasyonla gözaltına alındı. Zanlının polisteki işlemleri sürüyor.

Karatay'da dün N.G. dini nikahla yaşadığı Damla D'yi bıçakla yaralamıştı. Konya Şehir Hastanesine kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

N.G'nin 8 yıldır cezaevinde olduğu ve pazartesi izinli olarak evine geldiği belirtilmişti.