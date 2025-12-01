Haberler

Konya'da Kaçak Kazı Yapan 8 Kişi Gözaltına Alındı

Kulu ilçesinde yapılan jandarma operasyonunda, kaçak kazı yapan 8 şahıs suçüstü yakalandı. Ele geçirilen malzemeler arasında tarama cihazları ve çeşitli kazı aletleri bulunuyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak kazı yapan 8 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede, Kulu ilçesinde 28 Kasım 2025 tarihinde KOM Şube Müdürlüğü ve Kulu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda kaçak kazı yapıldığı duyumu alındı. Bölgede yapılan kontrolde 8 şahıs kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalanırken, kazı alanında; 3 adet özel tarama cihazı, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet büyük hilti, 1 adet jeneratör, 1 adet küçük hilti, 1 adet 50 metre seyyar kablo ele geçirildi.

Bahse konu olayda ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli 8 şahıs ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. - KONYA

