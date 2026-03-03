Konya'da çok sayıda silah ve silah parçası ele geçirildi: 1 tutuklama
Konya İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonlarda 18 ruhsatsız tabanca ve çeşitli silah parçaları ele geçirilirken, bir kişi tutuklandı.
Konya'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ve silah parçası ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-28 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda toplam 18 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet şarjör, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, 20 adet 9 mm tabanca mühimmatı ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 12 kişi yakalandı. Şahıslardan 9'u ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KONYA