Konya'da Jandarma Ekiplerinden İnternette Sanal Devriye

Konya'da jandarma ekipleri suç ve suçlulukla mücadele etmek amacıyla internet ortamında 7/24 sanal devriye faaliyetlerini yürütüyor.

Edinilen bilgiye göre, 1-30 Kasım tarihlerinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 bin 225, TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 bin 830 olmak üzere toplamda 28 bin 55 sosyal medya/URL adresinde yapılan araştırma sonucunda; bin 522 yasa dışı bahis sitesi, bin 398 müstehcen içerikli paylaşım yapan site/hesap olmak üzere toplam 2 bin 920 hesap hakkında işlem yapıldı. Çalışmalarda ayrıca; 57 terör örgütü propagandası yapmak, 1 tehdit ve hakaret, 1 şantaj, 9 nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemlerini kullanarak işlemek, 1 genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak, 3 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlardan, 15 diğer olaylar kapsamında toplam 87 AKAR (Açık Kaynak Araştırma Raporu) tanzim edilerek ilgili adli makam ve kolluk birimlerine gönderildiği belirtildi. - KONYA