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Konya'da izinsiz kazı yapanlara el konuldu

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Konya'nın Sarayönü ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan şahısların malzemelerine el konuldu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 10 şüpheli serbest bırakıldı.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan şahısların malzemelerine el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Sarayönü ilçesinde suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Sarayönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Sarayönü ilçesinde M.S.Ö. isimli şahsın evinin avlusunda tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı bilgisi alındı. Harekete geçen ekipler şüpheli M.S.Ö., H.G., M.A., Ş.H.K., H.T., T.T., S.B. ve Ş.Ö. isimli şahısları izinsiz kazı yaptıkları esnada şuçüstü yakaladı. Olayla bağlantılı olan ve olay yerinden ayrıldığı tespit edilen M.G. ve İ.K. isimli şüpheli şahıslar da Sarayönü girişinde kullanmış oldukları araçta yakalandı. Şüpheli şahısların araç, ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda; 2 adet el dedektörü, 1 adet karot cihazı ve sehbası, 19 adet karot borusu, 1 adet su arama detektörü ve boruları, 4 adet boru anahtarı, kazı malzemeleri, 1 adet yeraltı görüntüleme cihazı ve monitör, 70 metre uzatma kablosu, 9 adet cep telefonu ve GSM hattı ele geçirildi. Bahse konu olayda ele geçen malzemelere el konulurken, şüpheli 10 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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