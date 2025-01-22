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Konya'da İki Ayrı Trafik Kazasında 3 Yaralı

Konya'da İki Ayrı Trafik Kazasında 3 Yaralı
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Konya'da Beyşehir ve Hüyük kara yolunda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'da Beyşehir ve Hüyük kara yolunda yaşanan iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir - Konya Kara yolunun 30. kilometresi Yunuslar yol ayrımı yakınlarında meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana devrildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hüyük - Konya Kara yolunda meydana gelen kazada ise yoldan çıkan minibüste 1 kişi yaralandı.

Kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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