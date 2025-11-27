Konya'da Huzur ve Güvenlik Denetimleri Gerçekleştirildi

Konya'nın Bozkır ilçesinde, polis ekipleri tarafından huzur ve güvenlik denetimleri gerçekleştirildi.

Bozkır İlçe Emniyet Amirliği ekipleri denetimleri özellikle kız öğrenci yurtlarının bulunduğu bölgelerde yoğunlaştırdı. İlçede ikamet eden öğrencilerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlere çok sayıda ekip katıldı. Denetimlerde oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçlar, sürücüler kontrol edildi. - KONYA