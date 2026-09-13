Haberler

Konya’da "Huzur-42-8" uygulamasında 54 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı

Konya’da 'Huzur-42-8' uygulamasında 54 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı
Güncelleme:
+41 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen Huzur-42-8 uygulamasında 6 aranan şahıs yakalanırken, 3 şahsın toplam 54 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Konya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen Huzur-42-8 uygulamasında 6 aranan şahıs yakalanırken, 3 şahsın toplam 54 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Uygulamada 2 tabanca, 2 şarjör, 238 fişek ve 13 adet Gerica isimli sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçun önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 29 ayrı noktada Huzur-42/8 uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada şüpheli şahıs, araç ve umuma açık istirahat ve eğlence yerleri kontrol edildi. Uygulama kapsamında yapılan çalışmalarda bin 131 şahıs ve 108 araç kontrol edildi. 6 aranan şahıs yakalandı. Şahıslardan birinin "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", ikinci şahsın "6284 Sayılı Kanuna Muhalefet", üçüncü şahsın ise "İcra ilamat masasınca" arandığı belirlendi. Diğer 3 şahıstan C.B. isimli şahsın 28 yıl, B.K. isimli şahsın 13 yıl, E.B. isimli şahsın ise 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Toplamda 3 şahsın 54 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. B.K. isimli şahsın yapılan üst aramasında 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 12 adet fişek ele geçirildi. Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 1 adet tam otomatik tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör ve 226 adet fişek ele geçirildi. Araç sürücüsü olan M.T.B. isimli şahıs da gözaltına alındı.

3 araca 206 bin 219 TL ceza uygulandı

Ayrıca uygulama kapsamında 3 araca toplam 206 bin 219 TL idari para cezası uygulandı. 1 araç içerisinde 13 adet Gerica isimli sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Ruhsatsız olarak müzik yayını yaptığı tespit edilen 1 iş yeri hakkında işlem yapılırken, "Gerekli izin veya belge olmaksızın alkol sunumu" yaptığı tespit edilen 1 iş yeri hakkında da işlem yapıldı. "Kimlik bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeme" kapsamında 3 şahıs hakkında, "Kapalı alanda tütün mamullerinin tüketilmesine izin verme" kapsamında ise 2 iş yeri hakkında işlem gerçekleştirildi. Yakalanan 4 şüpheli şahıs, ele geçirilen suç unsurlarıyla birlikte gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili birimlere teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! AK Partili isim rakam verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket
Endonezya’da 243 kişiyi taşıyan gemi ile irtibat kesildi

243 kişiyle yola çıktı! Gemiden haber alınamıyor
Aydın'da genç kadın evde ölü bulundu

Kardeşi haber alamayınca eve girdi! Yatağında ölü bulundu
Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta tarihi bir zam daha geliyor

Kötü haber! Cep yakacak tarihi bir zam daha geliyor
Ebeveyn banyosuna girdi, çıktığı yere inanamadı

Daireyi gezerken ebeveyn banyosuna girdi, çıktığı yere inanamadı
Ermenistan'dan Türkiye için tarihi mesaj: Her an hazırız

Türkiye için tarihi mesaj! "Her an hazırız" diyerek duyurdular
15 ilde 'Ailem Güvende' operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi

Türkiye güne operasyonla başladı! Listede 162 şüpheli ve dernekler var