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Konya'da haziran ayında polis bölgesindeki kazalarda 7 kişi öldü

Konya'da haziran ayında polis bölgesindeki kazalarda 7 kişi öldü
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Konya'da haziran ayında polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen bin 781 trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, bin 263 kişi yaralandı.

Konya'da haziran ayında polis bölgesinde bin 781 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 7 kişi hayatını kaybederken, bin 263 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından haziran ayı Trafik İstatistik Bülteni yayınlandı. Buna göre Konya'da polis ekiplerinin sorumluluk bölgesinde haziran ayında toplam bin 781 kaza meydana gelirken, bunlardan 879'u ölümlü-yaralamalı, 902'si maddi hasarlı kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 7 kişi hayatını kaybederken, bin 263 kişi yaralandı.

Konya'da bu yılın ilk 6 ayında ise polis sorumluluk bölgesinde 4 bin 11 ölümlü-yaralamalı, 4 bin 936 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 19 kişi hayatını kaybederken, 6 bin kişi yaralandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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