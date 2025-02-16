Konya'da Gurbetçi Aileye Ait Evde Yangın Çıktı

Konya'nın Kulu ilçesinde gurbetçi aileye ait olduğu öğrenilen 2 katlı evin birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Kulu ilçesi Yeni Mahalle 138631 Sokakta bulunan gurbetçi Mithat Polat'a ait 2 katlı evin birinci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın birinci katında odada başlayan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA