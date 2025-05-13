DEM Parti'den iktidara çağrı: Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı

PKK'nın feshi sonrası ilk toplantı! DEM Parti'nin iktidara çağrısı var
47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

İşte terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık

Konya'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 30 Gözaltı ve Tutuklamalar

Konya'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 30 Gözaltı ve Tutuklamalar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 30 kişiyi gözaltına aldı. Yüklü miktarda nakit para ve suç unsurları ele geçirildi. 8 organizatör tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda aralarında organizatörlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Şüpheli organizatörlerden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce yürütülen projeli çalışma çerçevesinde, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonrasında Konya merkezli Ereğli ilçesi, Karaman, Mersin'in Anamur ilçesi, Gaziantep ve Kilis illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 18 organizatör ve 22 düzensiz göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise suç unsuru 8 bin 185 Amerikan Doları ve 184 bin 490 Türk Lirası nakit para, 7 adet cep telefonu ve 3 araca el konuldu. Ayrıca 6 araca "alınamaz-satılamaz" şerhi konularak hukuki tedbirler alındığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 organizatör kamu düzenini bozacağı değerlendirilerek sınır dışı edildi. 6 organizatör hakkında adli kontrol kararı verilirken, 8 organizatör ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şahıslara toplam 362 bin 515 lira idari para cezası uygulandı. Yakalanan 22 düzensiz göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Fidan'a yönelik suikastta yeni detaylar! İlk kez adres işaret edildi

Suikast itirafı gündem yaratmıştı, yeni detaylar ortaya çıktı
Tarihçiden Vatikan'ı sarsacak iddia: Yeni Papa Kayserili ve benim akrabam

Tarihçiden Vatikan'ı sarsacak iddia: Yeni Papa Kayserili
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi
Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni ölüm akımı: A4 challenge
4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu

4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.