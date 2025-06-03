Konya'da Gençler Arasında Kavga: 15 Yaşındaki Genç Bıçaklandı

Konya'da Gençler Arasında Kavga: 15 Yaşındaki Genç Bıçaklandı
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Konya'nın Meram ilçesinde çıkan kavgada 15 yaşındaki bir genç bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırdı, şüpheli ise gözaltına alındı.

Konya'da gençler arasında çıkan kavga kanlı bitti: 15 yaşındaki genç yaralandı

KONYA - Konya'da gençler arasında çıkan kavgada 15 yaşındaki genç bıçaklandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Gazze Caddesi üzerine bulunan Yenice Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gençler arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi Ö.T.'yi bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan 17 yaşında olduğu belirtilen şüpheli ise suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - 3.Sayfa
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