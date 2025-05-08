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Konya'da Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'da Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Meram ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki sürücü, hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.

Konya'da kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Hatıp Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Çevre Yolu Caddesi istikametinden merkez istikametine seyir halinde olan 19 yaşındaki Ahmet Şerbet idaresindeki 61 BB 690 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan sürücü Ahmet Şerbet yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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