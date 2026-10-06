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Konya'da eylülde polis sorumluluk bölgesinde 3 kişi öldü, 1356 kişi yaralandı

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Konya'da eylülde polis sorumluluk bölgesinde 3 kişi öldü, 1356 kişi yaralandı
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Konya'da polis sorumluluk bölgesinde eylül ayında 1861 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 1356 kişi yaralandı; 902 kaza ölümlü-yaralamalı, 959 kaza maddi hasarlı kaydedildi.

Konya'da eylül ayında polis bölgesinde bin 861 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken, bin 356 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından Eylül Ayı Trafik İstatistik Bülteni yayınlandı. Buna göre Konya'da polis ekiplerinin sorumluluk bölgesinde eylül ayında toplam bin 861 kaza meydana gelirken, bunlardan 902'si ölümlü-yaralamalı, 959'u maddi hasarlı kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken, bin 356 kişi yaralandı.

Konya'da bu yılın ilk 9 ayında ise polis sorumluluk bölgesinde 6 bin 960 ölümlü-yaralamalı, 7 bin 906 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 39 kişi hayatını kaybederken, 10 bin 563 kişi yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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