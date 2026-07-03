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Kulu'da peş peşe iki yangın: Önce otlar, sonra elektrikli motosiklet yandı

Kulu'da peş peşe iki yangın: Önce otlar, sonra elektrikli motosiklet yandı
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Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan ot yangını itfaiye tarafından söndürülürken, aynı mahallede park halindeki elektrikli motosiklet alev alarak kullanılamaz hale geldi. Yangın iş yerinin çatısına da sıçradı, can kaybı yaşanmadı.

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Karacadağ Mahallesi'nde elektrikli motosiklet alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Bölgede çıkan ot yangını ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Karacadağ Mahallesi'nde ot yangını çıktığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Elektrikli motosiklet alev alev yandı

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından aynı mahalleden ikinci bir yangın ihbarı geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iş yerinin yanında park halinde bulunan elektrikli motosiklet alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, iş yerinin çatısına da sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi Karacadağ Mahallesi Camii İmam Hatibi Muhammed Mücteba İrenci yaparken, ihbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken elektrikli motosiklet kullanılamaz hale geldi, iş yerinin çatısında ise maddi hasar oluştu.

Yangınlarla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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