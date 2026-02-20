Haberler

Yoldan çıkan otomobil direğe çarptı: 3 yaralı

Yoldan çıkan otomobil direğe çarptı: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yoldan çıkarak arazideki elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Antalya Kara yolunun 2. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçe merkezi yönüne seyir halinde olan sürücünün ismi alınamayan 42 BAT 867 plakalı otomobil şehir merkezi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sağındaki araziye savruldu. Arazide bulunan elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, polis, itfaiye ve elektrik dağıtım firması MEDAŞ ekipleri yönlendirildi. Ekipler kaza sonrası kopan hattaki akımı keserken, araç içerisinde sıkışan 1 kişi itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşlarının ardından bulunduğu yerden çıkarılabildi.

Kaza sonucu yaralanan İ.T., A.T. ve F.G. ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim

Trump'tan tüm dünyayı tedirgen eden 'saldırı' yanıtı
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar

Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe'de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe'de dün kaç futbolcunun oruç tuttuğu ortaya çıktı
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor

Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz'a ateş püskürdü

Ünlü gazeteciye ateş püskürdü: Siz deli misiniz?
Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor

Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor