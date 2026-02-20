Yoldan çıkan otomobil direğe çarptı: 3 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yoldan çıkarak arazideki elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Antalya Kara yolunun 2. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçe merkezi yönüne seyir halinde olan sürücünün ismi alınamayan 42 BAT 867 plakalı otomobil şehir merkezi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sağındaki araziye savruldu. Arazide bulunan elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, polis, itfaiye ve elektrik dağıtım firması MEDAŞ ekipleri yönlendirildi. Ekipler kaza sonrası kopan hattaki akımı keserken, araç içerisinde sıkışan 1 kişi itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşlarının ardından bulunduğu yerden çıkarılabildi.

Kaza sonucu yaralanan İ.T., A.T. ve F.G. ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı