Konya'da Direğe Çarpan Otomobilde 4 Yaralı

Güncelleme:
Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin direğe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerinde yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin direğe çarpması sonucu 4 kişi yaralanırken, kaza sonrası yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, hastane yolu üzerinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi alınmayan 42 AJK 210 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, ardından da beton aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, hastane yolundan şehir merkezine giden yön bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Öte yandan, kaza sonrası panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

