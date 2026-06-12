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Boşanma aşamasındaki kocasının ağır yaraladığı kadın kurtarılamadı

Boşanma aşamasındaki kocasının ağır yaraladığı kadın kurtarılamadı
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Konya'da boşanma aşamasındaki kocası tarafından tabancayla vurulan kadın hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden kaçarken intihar etti.

Konya'da boşanma aşamasındaki kocası tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 5 Haziran Cuma günü saat 07.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Hilal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenilen Yüksel Sarıkaya (50), cadde üzerindeki evinden çıkarak çalıştığı fabrikaya işe gittiği sırada boşanma aşamasında olduğu kocası Ali Sarıkaya (64) tarafından takip edilerek cadde üzerinde tabancayla vuruldu. Şüpheli Ali Sarıkaya olay yerine geldiği araçla kaçtığı sırada intihar etti.

Olayda ağır yaralanan Yüksel Sarıkaya tedavi gördüğü Konya Şehir Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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