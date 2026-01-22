Konya'da otomobil devrildi: 6 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir- Antalya kara yolunun 3.kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersoy A.yönetimindeki 45) 32 SL 717 plakalı otomobil Antalya'dan Beyşehir yönüne seyir halinde iken kontrolden çıkarak takla attı. Refüje devrilerek ters dönen araçtaki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 3'ü çocuk aynı aileden 6 kişi ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ailenin, Antalya'dan Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine seyahat ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili takikat başlatıldı. - KONYA