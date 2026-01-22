Konya'da otomobil devrildi: 6 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde Antalya'dan Isparta'ya seyir halinde olan otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 3'ü çocuk olmak üzere aynı aileden 6 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Beyşehir- Antalya kara yolunun 3.kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersoy A.yönetimindeki 45) 32 SL 717 plakalı otomobil Antalya'dan Beyşehir yönüne seyir halinde iken kontrolden çıkarak takla attı. Refüje devrilerek ters dönen araçtaki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 3'ü çocuk aynı aileden 6 kişi ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ailenin, Antalya'dan Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine seyahat ettiği öğrenildi.
Kaza ile ilgili takikat başlatıldı. - KONYA