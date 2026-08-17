Haberler

Konya'da Tarihi Eser Operasyonu

Konya'da Tarihi Eser Operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 764 adet sikke ele geçirildi.

Konya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 764 adet sikke ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 1-15 Ağustos tarihleri arasında yaptığı çalışmalar ve operasyonlarda 764 adet tarihi eser niteliğinde sikke, 1 adet el dedektörü, 1 adet elektronik dedektör, 1 adet pointer dedektör, 1 adet manivela sökü demiri ele geçirildi. İcra edilen faaliyetler sırasında yakalanan 3 şahıs, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi

Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak

Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak
Suudi Arabistan'da diplomasi tarihinde bir ilk: Kadın başkonsolos göreve başladı

Ülke tarihinde bir ilk: Yemin ederek göreve başladı

Bursa'da aynı adrese 15 sipariş verildi! Kuryeler neye uğradığını şaşırdı

Kuryeler peş peşe geldi! 15 siparişin sırrı kapıda ortaya çıktı
İtalyan otomotiv devinin ilk 'elektriklisi' rekor fiyata satıldı

Otomotiv devinin ilk elektrikli modeline resmen servet ödendi

Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic için videolu paylaşım! Hülya Avşar sürprizi

Beşiktaş'tan Vlahovic için videolu paylaşım! Arabayı süren isme dikkat
Barış Alper Yılmaz için dev teklif

Barış Alper için dev teklif! Bu rakamı reddetmek neredeyse imkansız
Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu belli oldu

Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu belli oldu