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Akşehir'de 3 gündür aranan kadın ormanlık alanda sağ bulundu

Akşehir'de 3 gündür aranan kadın ormanlık alanda sağ bulundu
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Konya'nın Akşehir ilçesinde 6 Temmuz'dan bu yana kayıp olan Leyla Samur, AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Sarp araziden kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kadın ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçede 6 Temmuz'dan bu yana kayıp olan Leyla Samur'un bulunması için AFAD, Yaren Arama Kurtarma Derneği, Sarıl Arama Kurtarma, jandarma ve polis ekiplerinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Leyla Samur, Atakent Mahallesi sınırlarındaki Düşler Şelalesi'nin üst kısmındaki ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Bulunduğu bölgenin sarp ve engebeli olması nedeniyle ekiplerce dikkatli bir şekilde bulunduğu noktadan indirilen Samur, hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan Leyla Samur, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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